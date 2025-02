Governo do RS lidera ranking de interatividade nas redes sociais em 2024

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os perfis institucionais do governo do Rio Grande do Sul nas redes sociais alcançaram 7 milhões de interações ao longo do ano de 2024. O número foi o maior entre todas as páginas de Estados brasileiros — segundo colocado, o governo do Maranhão teve 3,4 milhões.

Os dados fazem parte do ranking elaborado pela SocialMediaGov, plataforma de inteligência e benchmarking que auxilia órgãos públicos a criar, analisar e planejar seus conteúdos e estratégias de comunicação para as redes sociais.

Os números foram divulgados na última sexta-feira (7).

De acordo com o governo estadual, as redes sociais "foram um canal importante para levar informação precisa e oficial" no ano em que o RS foi afetado por um evento meteorológico histórico.

Ainda em 2024, o governo do RS teve o post com maior engajamento entre os perfis dos Estados. A publicação sobre o Pix SOS Rio Grande do Sul já registrou, apenas no Instagram, 502 mil curtidas e 586 mil compartilhamentos.