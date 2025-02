Com déficit zerado, IPE Saúde prepara mudanças na comunicação com objetivo de melhorar imagem do plano

Atualmente, IPE Saúde atende 854.348 usuários gaúchos. Lauro Alves / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Como resultado do saldo positivo nas contas em 2024, o IPE Saúde prepara uma série de novidades e melhorias no atendimento dos usuários. O primeiro lançamento é o cartão digital, já disponível para os conveniados, e a autarquia também prevê mudanças na comunicação com o público para melhorar a imagem do plano.

A reformulação na autarquia começou em outubro de 2023, com a adoção de medidas para otimizar gastos, resolver o déficit histórico e qualificar a rede assistencial. O IPE Saúde acumulava um déficit anual de R$ 440 milhões e uma dívida total de R$ 250 milhões, o que ocasionava o atraso no pagamento dos prestadores de serviço e problemas no atendimento.

Atualmente, o IPE afirma estar com déficit corrente e dívidas zeradas, garantindo o pagamento em dia para os médicos conveniados. Isso foi possível a partir do aumento da contribuição dos servidores, ampliada para 3,6%, e do início da cobrança dos dependentes.

Com o equilíbrio nas contas, o IPE planeja modernizar e qualificar o atendimento dos cerca de 900 mil usuários do plano. A primeira novidade é o cartão digital, já disponível no aplicativo do convênio. A plataforma gera um código de atendimento único, informado ao prestador de serviços credenciado no momento do atendimento. Segundo o IPE, não é mais necessário utilizar o cartão físico, apesar de continuar válido.

— Nos últimos anos, trabalhamos incansavelmente para reestruturar o IPE Saúde, garantindo condições para inovação e excelência em seus processos. O lançamento do cartão digital é um exemplo concreto do compromisso do governo do Estado em aprimorar continuamente os serviços aos usuários — enfatizou a secretária de planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

A novidade também faz parte de uma nova estratégia para melhorar a imagem pública do convênio. A ideia do governo é transmitir ao público a avaliação interna de que o plano é bom e não fica aquém dos concorrentes privados — o IPE paga para os médicos conveniados valor semelhante à Unimed, por exemplo.

Uma das reclamações frequentes dos usuários é a falta de médicos que atendem pelo plano, mas o IPE entende que a quantidade de profissionais conveniados na Região Metropolitana e na Capital está de acordo com o esperado. O problema é no Interior, onde há uma demanda grande por profissionais. Para corrigir essa anomalia, a autarquia pretende ampliar a disponibilidade ainda este ano.