BM vai testar aplicativo com IA que localiza veículos roubados a partir de março

Smartphone é utilizado acoplado ao painel da viatura e faz a leitura das placas de carros estacionados. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Por meio de um aplicativo desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), agentes da Brigada Militar vão poder localizar veículos roubados com o uso de inteligência artificial. O Hórus NG será testado pelos brigadianos a partir da segunda quinzena de março.

O app usa a câmera do celular para analisar em tempo real a placa de veículos e identificar, com dados do sistema da Procempa, se há registro de roubo, furto, clone ou situação irregular. No último dia 13, a direção da companhia foi até o Centro de Operações da Brigada Militar para apresentar a plataforma aos oficiais da BM e esclarecer dúvidas.

A Procempa trata o Hórus como uma grande aposta, e enxerga grande potencial de aumentar o alcance do cercamento eletrônico. A companhia, que também é responsável pelas cerca de 450 câmeras fixas espalhadas pela cidade, diz que o sistema de vigilância por imagens ajudou a reduzir em 88% o número de roubos e furtos de veículos na Capital desde que foi implantado, em 2018.

Havia a intenção de o teste com a BM ter começado no ano passado, mas a enchente de maio adiou os planos. Além disso, o aplicativo chegou a ser testado com a Guarda Municipal, mas não houve sequência já que veículos roubados não são de competência do órgão de polícia municipal, e sim do estadual.

Na prática, o celular com o aplicativo aberto fica preso a um suporte no painel da viatura, e a partir da câmera lê a placa dos veículos na via ou estacionados. O sistema consulta a base de dados do Detran em tempo real, e emite um alerta tanto para o policial no automóvel quanto no Centro Integrado de Comando (Ceic) de Porto Alegre:

Vermelho se o veículo for roubado

Amarelo se tiver alguma infração ou ocorrência administrativa pendente

Verde se está 100%

— O alerta aparece para o Centro de Comando, que faz a validação humana do sinal e avisa a viatura da BM. Hoje as câmeras do cercamento já fazem esse monitoramento, agora os agentes precisam ficar mais atentos porque vão ter mais notificações — explica a diretora técnica da Procempa, Débora Roesler.