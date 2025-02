Anúncio de candidatura deflagra disputa eleitoral no Tribunal de Justiça do RS

Uma mensagem enviada a desembargadores na quarta-feira (5) deflagrou o princípio da disputa eleitoral no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). No texto, o desembargador Eduardo Uhlein faz críticas à atual administração e se apresenta como candidato de oposição à presidência da Corte para a eleição prevista para o final do ano.