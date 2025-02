Aniversário de Simon na praia mostrou MDB mais pacificado

Simon e o presidente do MDB, Vilmar Zanchin, na festa organizada para o líder em Capão da Canoa. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Carlos Rollsing colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço

O MDB que se reuniu em Capão da Canoa, na noite de sexta-feira (31), para comemorar os 95 anos do líder Pedro Simon está mais pacificado. Aos poucos, cicatrizam as feridas de 2022. Na eleição daquele ano, importantes lideranças do partido apoiaram Onyx Lorenzoni (PL) ao Palácio Piratini, em detrimento da candidatura de Gabriel Souza (MDB) como vice-governador na chapa de Eduardo Leite.

Uma das maiores cizânias aconteceu entre Gabriel e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Atualmente, eles são apontados como os dois nomes da sigla para a disputa do governo estadual em 2026. O ambiente no aniversário de Simon, onde estiveram diversos caciques emedebistas, indica que o tempo está fortalecendo a candidatura de Gabriel. Ele tem feito conversas para apaziguar as relações. Esteve recentemente com Melo e outros correligionários que apoiaram Onyx em 2022, como o ex-deputado Marco Alba.

— O MDB terá candidato a governador e quem se credencia, obviamente, é o vice-governador. O Gabriel está fazendo o caminho da coesão. Ele sabe que a candidatura, para ter chances concretas, depende da unidade partidária. É possível construir — avaliou Alba.

Há outros fatores que credenciam Gabriel. Caso Leite renuncie para concorrer à Presidência ou ao Senado, ele chegará ao pleito como governador. O peso da caneta e das nomeações o fortalecem.

De outro lado, a avaliação nos bastidores é de que seria delicado para Melo abandonar a prefeitura de Porto Alegre tendo cumprido menos de um ano e meio do segundo mandato. Quem fez isso no passado caiu do cavalo. A Capital vive um momento desafiador, com as obras de proteção contra enchente e discussões delicadas como a concessão do Dmae à iniciativa privada. São temas que prendem Melo à prefeitura. Isso abre caminho para Gabriel, que teve estreita maioria na disputa partidária em 2022 para ser candidato a vice-governador.

— Podem acontecer eventuais contestações, mas o partido caminha para a unidade. As disputas pareciam insuperáveis, mas superamos. Pelo o que percebemos, Melo vai cumprir o mandato de prefeito e o nome natural para o Piratini é o do Gabriel — projetou o deputado estadual Vilmar Zanchin, presidente do MDB.