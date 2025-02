Alvorada vai pagar 14º salário para professores se alunos atingirem metas do Ideb

Prefeito Douglas Martello (D) e secretário da Educação acompanharam início do ano letivo em 17 de fevereiro. Eduarda Cezar / Divulgação

Proposta anunciada nos primeiros dias de mandato do prefeito Douglas Martello (PL) como um "programa de meritocracia", Alvorada irá pagar 14º salário para professores de escolas que atingirem metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O projeto de lei do Executivo foi aprovado na Câmara Municipal na quarta-feira (26), e irá valer já para os resultados obtidos em 2025.

De acordo com o texto, a bonificação será paga no final dos dois anos seguintes à realização da prova do Ideb, que ocorre sempre em anos ímpares. Ou seja, o resultado do teste de 2025 que deve ser divulgado na metade do próximo ano vai garantir o pagamento do prêmio em 2026 e 2027, quando ocorre a próxima prova que vai embasar o benefício para 2028 e 2029, e assim sucessivamente.

O texto da prefeitura estabelece os seguintes critérios para a concessão da bonificação:

As escolas que já atingiram a meta da pontuação (nota 6) nos anos iniciais e finais devem manter a nota ou aumentá-la para garantir 100% do 14º salário.

As escolas com pontuação abaixo da meta terão direito a 50% do valor do 14º salário se registrarem aumento da nota em, no mínimo, 0,5 ponto (por exemplo, uma escola que teve média 5 no Ideb de 2023 e aumentou a nota para 5,5 em 2025 terá direito a metade da bonificação).

As escolas que não pontuaram no Ideb de 2023 e que atingirem nota mínima de 5 pontos em 2025 terão direito a 50% da bonificação, e 100% se alcançarem a meta de pontuação 6.

O benefício será proporcional ao salário do servidor com as vantagens fixas e está condicionado à modalidade (anos iniciais e anos finais), não à escola. As equipes diretivas e pedagógicas que se enquadram nas duas não terão benefício em dobro.

— É apostando na meritocracia que nós vamos conseguir valorizar ainda mais quem entrega resultados e se empenha para elevar a qualidade da educação em Alvorada. Quando um educador é valorizado, ele ensina com mais entusiasmo, e isso reflete diretamente no desempenho dos estudantes e no futuro da nossa cidade — declarou o prefeito.

A concessão do 14º salário faz parte das estratégias elaboradas pelo secretário da Educação, Italo Mainieri, para alavancar os índices educacionais em Alvorada, que no Ideb de 2023 atingiu média 5,1 nos anos iniciais (mesmo índice de 2021) e 4 nos anos finais (0,5 ponto a menos que na edição anterior).

Uma das principais mudanças postas em prática pelo secretário é a padronização do ensino entre as escolas, com um plano de sequência e de execução das didáticas de forma equivalente entre as escolas.

— O plano define todas as atividades que devem ser atingidas pelos alunos dentro de um período. Ou seja, uma matéria vai ser desenvolvida na semana em toda a rede, vai ter um ritmo de desenvolvimento ao mesmo tempo. Então mesmo que a criança mude de bairro, por exemplo, que acontece muito aqui em Alvorada, ela vai ter a mesma matéria, vai conseguir acompanhar independente da escola — explica Mainieri.