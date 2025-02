Agência de Desenvolvimento do RS vai abrir escritório em São Paulo

Instituição foi criada no final do ano passado pelo governo estadual.

Criada pelo governo Leite para atrair investimentos ao Estado , a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Invest RS) planeja abrir um escritório em São Paulo ainda neste semestre . O objetivo será atrair investidores estrangeiros, que muitas vezes vêm ao Brasil e ficam apenas na capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a sede em São Paulo será "um ponto operacional de apoio estratégico para destacar o Rio Grande do Sul como uma alternativa viável para a consolidação de negócios".

A iniciativa está incluída no plano de trabalho de 2025 da Invest RS, no qual serão aplicados R$ 23,7 milhões .

O recurso também será utilizado para ampliar a participação em feiras e missões, no relacionamento com entidades e municípios e na criação de uma plataforma de dados voltada às empresas instaladas no RS, apresentando as vantagens competitivas do Estado.