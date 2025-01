Tempo bom para quem vive do campo é chuva na medida certa

Ouvinte de rádio desde a primeira infância, sempre me intrigou o conceito de tempo bom , principalmente nos verões de estiagem . Nós que vivíamos na roça — e da roça — clamávamos por uma chuva capaz de salvar a lavoura de milho, a horta e o poço cavado. Meu pai ligava o rádio par a ouvir o Correspondente Renner e escutava apreensivo a previsão de “tempo bom”. E se perguntava em voz alta:

Bom era quando o locutor previa “tempo instável, com chuva”.

Naquele tempo, o rádio era via de mão única , bem diferente de hoje, em que podemos expor as dores de quem planta quando o Cleo Kuhn informa que vem aí uma sequência de dias ensolarados. Bom para quem está na praia , esclarecemos, mas péssimo para quem está vendo a lavoura de soja murchar e a água escassear para os animais.

É legítimo que quem alugou uma casinha na praia para passar as férias com os filhos antes do recomeço das aulas queira dias de sol sem o vento nordestão. Como é legítimo que os agricultores não concordem em chamar de “tempo bom”esses dias incandescentes, em que até os animais parecem tristes.