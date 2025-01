Santa Casa lamenta que ministra da Saúde não inclua na agenda a instituição que mais atende SUS no RS

A direção da Santa Casa de Porto Alegre está inconformada com a falta de atenção da ministra da Saúde, Nísia Trindade , ao hospital que mais atende pacientes SUS no Rio Grande do Sul. Não foi por falta de convite .

— Queremos continuar sendo o maior prestador de serviços do SUS no Rio Grande do Sul. O que será que falta para merecermos o olhar do governo Lula e seu Ministério da Saúde? — questiona Mattos.