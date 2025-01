Professor da PUCRS recebe medalha da Unesco por contribuição aos direitos infantis

Combinando pesquisa acadêmica com a produção de documentários, o trabalho do professor do programa de pós-graduação em Sociologia da PUCRS Hermílio Santos foi homenageado com a 20ª medalha da Cátedra Unesco Janusz Korczak. Entregue em cerimônia na cidade de Varsóvia, na Polônia, a condecoração valoriza pessoas que contribuem com os direitos das crianças, direitos humanos e educação.