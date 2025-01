Procuradoria-Geral do Estado comemora resultado positivo de quase R$ 2,5 bilhões para os cofres do RS

PGE / Governo do Rio Grande do Sul / Divulgação

Eduardo Cunha da Costa é o procurador-geral do Estado.

O balanço do trabalho realizado em 2024 pelos procuradores do Estado contabiliza uma economia de quase R$ 2,5 bilhões para os cofres públicos. O valor é superior ao alcançado durante todo o ano de 2023, que foi de aproximadamente R$ 2,3 bilhões, e mais que o dobro do alcançado em 2022, quando o registro apontou R$ 1,2 bilhão em economias.