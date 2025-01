Prefeitura de Porto Alegre prepara lançamento da nova marca do governo

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre faz os últimos ajustes para divulgar a nova identidade visual do governo para o segundo mandato de Sebastião Melo. Sob o slogan "A gente trabalha. A vida melhora", a nova marca do governo, mais colorida, será divulgada nesta quarta-feira (22) nas redes e no site do Executivo.

De acordo com o secretário de Comunicação, Luiz Otávio Prates, a renovação faz parte da estratégia de comunicação do novo governo. A novidade no posicionamento tem como objetivo apresentar os valores que são identificados como mais próximos à gestão.

— A ideia da comunicação é atuar em alguns pilares que dialogam com o jeito de governar do Melo e foram pactuadas com os eleitores: desenvolvimento econômico, cuidados com a cidade e obras estruturantes. Quando a gente fala "a gente trabalha" não é só o poder público, mas a sociedade como um todo. É um valor que o governo precisa incutir — explica o secretário

A nova marca mantém a tipografia e o posicionamento do brasão da cidade e das palavras, mas altera as cores. A mudança, removendo a moldura verde e adicionando novas tonalidades às letras, simboliza para Luiz Otávio o momento atual da cidade:

— Mantivemos essas características para não fazer uma ruptura com a marca atual, que identifica o nosso governo. A gente entende que a cor traz essa vivacidade, o colorido simboliza isso, tem um viés de resgate da autoestima e fortalecimento da cidade.

Melo falou aos secretários durante reunião no Teatro de Câmara Túlio Piva. Mateus Raugust / Divulgação

Na manhã desta terça-feira (21), Melo reuniu o secretariado no Teatro de Câmara Túlio Piva para alinhar expectativas e situar as prioridades da gestão com a nova formação do governo. A ideia é fazer com que secretários novos entendam o jeito de governar, além de revisitar assuntos delicados com os integrantes mais antigos.