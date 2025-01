No RS, Rui Costa vai apresentar um balanço das ações de reconstrução

Estão definidas as datas e a agenda do ministro-chefe da Casa Civil do governo federal, Rui Costa, no Rio Grande do Sul. Os compromissos começam na terça-feira (28), quando o ministro vai apresentar um balanço das ações da União para a reconstrução do Estado. A apresentação será às 10h, na sede da Secretaria da Reconstrução, no prédio do Banco do Brasil, no bairro Higienópolis.