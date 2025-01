Ministério da Saúde marca agenda com a direção da Santa Casa e detalha investimentos

Ministra Nísia Trindade em entrevista à Rádio Gaúcha, em maio de 2024. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Assim que a coluna publicou a reclamação da direção da Santa Casa pela falta de atenção da ministra Nísia Trindade, na sexta-feira (24), o Ministério da Saúde fez contato com a instituição e marcou uma reunião para o dia 10 de fevereiro, em Porto Alegre. O diretor-geral da Santa Casa, Júlio Mattos, informou que a reunião será para tratar da situação da Santa Casa e também da participação no programa Mais Especialistas.

Por meio do superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barichello, o Ministério da Saúde encaminhou nota à coluna respondendo às críticas do diretor-geral da Santa Casa.

No primeiro dos cinco pontos, a nota diz que "o Ministério da Saúde reafirma o papel essencial das instituições filantrópicas, como a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa instituição se destaca como um dos principais prestadores de serviços de média e alta complexidade no Rio Grande do Sul, contribuindo de forma significativa para a assistência à saúde da população”.

De acordo com a nota, “em resposta à situação emergencial provocada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, o Ministério da Saúde reforçou o financiamento às instituições filantrópicas no Estado, com repasses extraordinários que totalizaram R$227.614.082,45”. Esses recursos foram destinados a garantir a continuidade dos serviços de saúde e atender à alta demanda gerada pelo desastre.

Como parte do apoio ao setor filantrópico, diz o Ministério da Saúde, nos anos de 2023 e 2024, o governo federal destinou recursos adicionais de R$62.527.403,32 à Santa Casa de Porto Alegre em recursos voltados ao custeio de áreas estratégicas, perfazendo o montante total, de apoio complementar ao setor sem fins lucrativos, da ordem de R$ 634.878.919,28.