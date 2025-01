Lenio Streck é o segundo jurista mais citado no mundo em Teoria do Direito

Lenio Streck é procurador de Justiça aposentado e leciona no curso de Direito da Unisinos. Reprodução / X @LenioStreck

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

De acordo com o índice científico Alper-Doger (AP Scientific Index), é gaúcho o segundo jurista mais citado no mundo na categoria Teoria do Direito (jurisprudence). Lenio Streck, procurador de Justiça aposentado após 28 anos de atuação no Ministério Público gaúcho e atualmente professor na Unisinos, aparece em 20.758 trabalhos acadêmicos — o primeiro colocado, o advogado norte-americano Daniel Farber, tem 21.934 citações.

Nos últimos seis anos, Streck é a principal fonte com folgas tem 6.497 citações, ante as 4.079 do segundo colocado, o professor Lawrence Solum, também dos EUA.

Se considerados todos os ramos do Direito, Streck aparece em terceiro colocado em toda a América Latina. O professor gaúcho fica atrás da antropóloga argentina Rita Segato e do jurista e professor emérito de direito administrativo da PUC-SP, Celso Antônio Bandeira de Mello (não confundir com o ex-ministro do STF, José Celso de Mello Filho).

Natural de Agudo, na região Central do RS, Lenio Streck é formado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Desde 1996, é professor da Unisinos, onde ajudou a fundar o curso de pós-graduação em Direito.

No Ministério Público, sua carreira começou em 2 de setembro de 1986 e aposentou-se como Procurador de Justiça no dia 31 de maio de 2014. Em 2015, abriu o escritório Streck & Trindade Advogados, com sede em Porto Alegre, e foi um dos cotados para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF em 2023 — preterido por Cristiano Zanin.