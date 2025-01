Depois das férias na neve, Leite apresenta o mar do Rio Grande do Sul ao marido

Thalis e Leite aproveitaram o "gelado" mar de Atlântida, no sábado. Mauricio Tonetto / Divulgação

As fotos do governador Eduardo Leite e do marido Thalis Bolzan saindo do mar em Atlântida no último sábado (25) contrastam com as que os dois postaram durante as férias no início de janeiro, quando descansaram juntos no inverno europeu. Os dois passaram por Londres, Paris e Madri e passaram alguns dias na estação de esqui de Les Arcs, nos Alpes franceses.

Com a temperatura na faixa dos 30ºC, Leite participou do Paleta Atlântida e levou Thalis para mergulhar na água fria do Litoral gaúcho. O médico é nascido no Espírito Santo, Estado conhecido pelas praias de águas azuis e tépidas.

— As férias foram maravilhosas, mas confesso que prefiro sol, calor, praia, verão, mar, areia. Mas nas montanhas colocamos os celulares no bolso e desligamos completamente. Essa foi a melhor parte. Cabeça descansada e corpo cansado, mas isso se recupera — contou Thalis à coluna.

Essa foi a primeira viagem longa de Leite e Thalis, que estão juntos há quatro anos e três meses. Ele diz que ficou feliz de ver o governador descansando a mente durante a viagem.

Morando no Palácio Piratini desde o final do ano passado, Thalis vai começar a atender pacientes (adultos e crianças) nos próximos dias, no Hospital Nora Teixeira e no Blanc. Nas suas redes sociais, o médico, que é pediatra com especialização em endocrinologia, postou um card com a pergunta “Quer emagrecer?”, seguida da frase “A ciência faz toda a diferença”.

— Estava apenas aguardando finalizar o processo de transferência do meu CRM para o Rio Grande do Sul. Hoje consegui concluir essa etapa e já estou com o registro daqui, super animado para começar a atender. Tenho recebido muito carinho por todos os lados, graças a Deus — contou.