Vereador mais votado, técnicos e terapeuta em constelação familiar: prefeito eleito de São Leopoldo anuncia primeiros secretários

Heliomar Franco (centro) apresentou primeiros integrantes do primeiro escalão em sala da Unisinos. Wagner Oliveira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Saíram os primeiros nomes do governo de Heliomar Franco (PL) em São Leopoldo, que assume após oito anos da gestão petista de Ary Vanazzi. Sob as expressões "humanizar, transformar, inovar e incluir", marcas definidas por Heliomar para a sua administração, o anúncio foi feito em uma sala da Unisinos nesta quarta-feira (11).

A pasta do Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico vai ser acumulada pela vice-prefeita eleita, Regina Caetano (PP). Formada em Relações Públicas, tem no currículo 25 anos de experiência como empresária e é apresentada como terapeuta de constelação familiar.

Roberto Calazans será o secretário da Fazenda. Economista, foi auditor fiscal da receita estadual durante 25 anos, entre 1993 e 2019. Nesse período, foi diretor financeiro da CEEE por três anos e assessor do gabinete do governador entre 2018 e 2019.

Na distribuição de cargos políticos, o PL ganhou a Educação, e indicou logo Jeferson Falcão, o vereador mais votado da cidade neste ano — fez 3.659 no pleito de outubro. De acordo com Heliomar, a indicação é política mas Falcão "tem identificação com o setor onde ele vai trabalhar". Atual vereador, o liberal é servidor municipal da área educacional há 20 anos e tem graduação em Gestão Pública.

Heliomar pretende anunciar mais integrantes do primeiro escalão na próxima sexta-feira (13) e também na semana que vem. A definição dos últimos nomes depende das alianças políticas, segundo o prefeito eleito. Já em relação à transição de um governo do PT para o PL, Heliomar diz que "surpreendentemente está funcionando".

— Nós temos uma coordenação geral que conversa com o coordenador-geral do outro grupo. No começo houve alguns incidentes, mas depois alinhou, temos recebido as informações que pedimos. A gente chega muito animado, estimulado pela votação que recebemos, vamos entrar com maioria absoluta dos votos. Ainda estamos na fase de diagnósticos, não estamos divulgando números por uma questão ética, mas a gente sabe que tem dificuldades para enfrentar. Faremos um governo austero.

Para os primeiros dias de governo, o liberal já definiu suas prioridades: saúde, educação e reconstrução. Heliomar promete "humanizar e reformular o atendimento nos postos de saúde", com ações imediatas para desafogar a fila de consultas eletivas, exames e pequenas cirurgias. Para a recuperação da cidade, a primeira tarefa será iniciar a desobstrução dos bueiros entupidos, e na educação a preocupação é com o início das aulas no prazo e com o término dos contratos dos professores temporários.

Os primeiros nomes

Regina Caetano: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico

Vice-prefeita eleita, é filha do primeiro prefeito de Sapucaia do Sul, João Batista Oliveira.

Regina tem formação em Relações Públicas pela Unisinos e mais de 25 anos de experiência como empresária.

Dedicada à terapia de constelação familiar.

Idealizadora do Projeto Mulheres Solidárias.

Cladis Magnani: Secretaria de Serviços Urbanos

Especialista em Gestão de Pessoas, tem experiência administrativa e financeira em empresas da construção civil, indústria, alimentação e eventos.

Atuou na iniciativa privada como consultora, gerente de operações, gerente-geral e administrativa-financeiro por mais de 20 anos.

Claudia Costa: Secretaria de Meio Ambiente

Formada em Recursos Humanos, cursa pós-graduação em Direito Ambiental.

Já foi superintendente estadual do Ibama-RS, entre 2016 e 2023, e foi secretária estadual substituta do Meio Ambiente, em 2006.

Tem passagens pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), pela Fundação Municipal de Meio Ambiente de Gravataí (2013/2016), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre (Smam).

Everton Vanoni: Secretaria de Esporte e Lazer

Licenciado em Educação Física, é técnico em Administração de Empresas e treinador de futebol.

Foi coordenador-geral de Esportes na prefeitura de Parobé entre 2012 e 2015.

Fernanda Vaz Luft: Procuradoria-Geral do Município

Advogada especialista em Direito Público Municipal, é a atual procuradora-geral de Novo Hamburgo.

Foi coordenadora legislativa e procuradora da Câmara de Vereadores e da Comusa, autarquia responsável pela água e esgoto de Novo Hamburgo.

Gabriel Dias: Serviço Municipal de Água e Esgotos

Atual vereador da cidade pelo PSDB, é advogado especialista em Direito do Estado.

Como servidor público do município, foi agente administrativo na Secretaria de Saúde.

Chegou a ser candidato a prefeito de São Leopoldo por um mês neste ano, mas desistiu para apoiar Heliomar "e derrotar o PT".

Jeferson Falcão: Secretaria de Educação

Atual vereador em primeiro mandato, foi reeleito com 3.659 votos em outubro e encerrou o pleito como o mais votado de São Leopoldo.

É servidor municipal da área da Educação, concursado há 20 anos e tem graduação em Gestão Pública. No período, atuou como coordenador do Censo Escolar e da Central de Matrículas de São Leopoldo por dois anos.

Foi Conselheiro Tutelar por dois mandatos, entre 2016 e 2020.

Roberto Calazans: Secretaria da Fazenda