Realizada em modo remoto nesta quarta-feira (22), a sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre se transformou num ato de cobrança aos secretários municipais escalados pelo prefeito Sebastião Melo para falar sobre as providências adotadas pela prefeitura para resolver os problemas derivados da enchente. Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos), Cássio Trogildo (Governança Local e Coordenação Política), Alexandre Aragon (Segurança), Luiz Carlos Pinto (Inovação), Jorge Brasil (Desenvolvimento Social), Maurício Loss (diretor-geral do Dmae) e André Coronel (chefe de Gabinete) foram bombardeados com perguntas duras por vereadores da base do governo e da oposição.