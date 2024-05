Já chega a R$ 106 milhões o total de recursos repassados à Defesa Civil pelos tribunais estaduais, federais e militares sediados no Rio Grande do Sul, atendendo à orientação do presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, que acatou um pedido do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto.