Ex-prefeito de Victor Graeff e ex-presidente da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), Flavio Lammel, atual diretor de Operações do Badesul, está sugerindo aos prefeitos das regiões norte e noroeste do Estado, que não foram afetados gravemente pela enchente, que acolham trabalhadores dispostos a se transferir com as famílias para municípios com ampla oferta de emprego.