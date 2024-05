Dá para contar nos dedos e citar nominalmente os municípios que já preencheram o formulário do Ministério das Cidades com a necessidade de moradias para abrigar quem perdeu a casa. São apenas 18: Agudo, Arroio Grande, Arroio do Tigre, Bom Retiro do Sul, Engenho Velho, General Câmara, Guaporé, Igrejinha, Liberato Salzano, Manoel Viana, Nova Santa Rita, Novo Barreiro, Parobé, Quaraí, Santa Cruz do Sul, São Sepé, Serafina Corrêa e Sobradinho.