Diante dos alertas de que o pior está por vir em termos de subida do Guaíba e de alagamentos, parece prematuro fala em reconstrução, mas o plano precisa começar a ser elaborado imediatamente. E ter uma equipe exclusiva para levantar os danos, organizar o cronograma de obras e calcular quanto isso tudo vai custar. Será preciso ter um gerente com visão da floresta toda para coordenar esse esforço gigantesco do que se poderia chamar de pós-guerra no Rio Grande do Sul.