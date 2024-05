A força do trabalho voluntário na fase de resgate, organização de abrigos e manejo de doações produziu neste início de maio um cenário que não tem como se manter pelo tempo necessário à reconstrução do Rio Grande do Sul. Empresas de logística ajudaram a organizar os centros de distribuição de doações, que são tocados por voluntários, com a participação da Defesa Civil, do Exército e de órgãos do governo.