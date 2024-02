Por mais grave que tenha sido o temporal de terça-feira – e foi dos piores da história do Estado –é inadmissível que se chegue à véspera de completar uma semana com pessoas ainda sem energia elétrica. Em eventos climáticos de grandes proporções é preciso ter a compreensão de que não há como resolver todos os problemas da noite para o dia. É preciso ter algum grau de tolerância, mas não há explicação para mais de cem horas sem energia elétrica, como ocorreu com clientes da CEEE Equatorial e da RGE.