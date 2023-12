A lógica do programa RS Seguro COMunidade (a grafia é essa mesma), que será lançado hoje, às 10h, no Palácio Piratini, é bem conhecida por quem trabalha com segurança: o crime floresce na ausência do Estado. Por isso, esse subproduto do RS Seguro não é da Secretaria da Segurança Pública, mas de todas as secretarias de Estado, em parceria com Unesco, Central Única das Favelas (Cufa) e Gerando Falcões, um ecossistema de desenvolvimento social que é referência em todo o país.