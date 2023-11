Se ninguém contestar a constitucionalidade da decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, cerca de 800 magistrados do Rio Grande do Sul ganharão, sem jogar, uma espécie de Lotofácil. O valor ainda é incerto, porque o cálculo leva em conta a data de admissão, a evolução na carreira, se continua na ativa ou já se aposentou.