Com ministros como os que Michel Temer escolheu para construir a “ponte para o futuro”, a oposição é que virou peça decorativa em Brasília. Os ministros se encarregam de produzir a agenda negativa que não deixa espaço para Temer celebrar os resultados animadores na área econômica, o reduto que destoa do conjunto da obra.

Na mesma semana, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, criou uma crise com a bancada e o governo do Rio de Janeiro, ao fazer uma acusação de conluio generalizado entre as forças policiais e o crime, e a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, produziu uma comparação mais do que infeliz ao justificar sua demanda de extrapolar o teto de R$ 33,7 mil. Luislinda sustentou que não poder acumular o salário de ministra com a remuneração de desembargadora aposentada da Bahia seria condição análoga ao trabalho escravo.

Feito o estrago com a repercussão negativa de sua desastrada justificativa, a ministra desistiu de pleitear a remuneração de R$ 61,4 mil que julgava necessária para apresentar-se de forma adequada (roupa, sapato, perfume...). Usada por um dos homens brancos que estão sob investigação por envolvimento na Lava-Jato a comparação com o trabalho escravo já seria infame . Feita pela ministra negra dos Direitos Humanos, que até onde se sabe não moveu um dedo para mudar a portaria que dificulta a fiscalização do trabalho escravo, é uma afronta à História e ao próprio conceito de direitos humanos.

Da mesma forma, é uma afronta à história do trabalhismo que a portaria do trabalho escravo, redigida a muitas mãos, tenha sido bancada pelo ministro Ronaldo Nogueira, eleito deputado federal pelo PTB, partido que tem a palavra trabalhista no nome.

Ninguém obrigou Luislinda a ser ministra. Se existe uma lei estabelecendo que o teto no país é a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal, essa norma tem de valer do presidente da República ao último funcionário ou agente público que ultrapasse em R$ 1 o valor do teto. Ou é lei, ou não é. Se a ministra considera trabalho escravo viver com R$ 33,7 mil (brutos), mais apartamento funcional, passagens de avião, carro com motorista e cartão corporativo, bastava ter pedido demissão e ir desfrutar de uma aposentadoria merecida e inacessível para a maioria absoluta dos brasileiros. Se decidiu ficar, que trate de encarar essa missão como um trabalho voluntário em favor dos que ainda sofrem as consequências da verdadeira escravidão.