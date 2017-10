Sem a presença de funcionários do quadro, o governador José Ivo Sartori encerrou, nesta sexta-feira, em um evento no Palácio Piratini, a semana do servidor público 2017. Como o dia 28 de outubro cai em um sábado, “como forma de homenagem”, o governador decidiu liberar o ponto facultativo no dia 3 de novembro, sexta-feira depois do feriado.