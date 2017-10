Divulgada pelo jornal O Globo neste domingo, a primeira pesquisa do Ibope sobre a sucessão presidencial mostrou um cenário muito parecido com o captado pelo Datafolha em setembro: se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula (PT) disputaria o segundo turno com o deputado Jair Bolsonaro, ainda filiado ao PSC, mas a caminho de um certo Patriotas, novo nome Partido Ecológico Nacional (PEN). Lula tem 35% ou 36% e Bolsonaro, 13 ou 15%, dependendo dos candidatos incluídos na cartela.

Com Lula no jogo, Marina Silva (Rede) fica em terceiro lugar. Sem Lula, disputa palmo a palmo a liderança com Bolsonaro. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de outubro, com 2.002 eleitores e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No Datafolha de setembro, Lula tinha 36% e Bolsonaro, 16%.

O dado curioso do Ibope é o surgimento do apresentador Luciano Huck (sem filiação partidária), com 5%, na mesma faixa dos possíveis candidatos do PSDB, Geraldo Alckmin (5%) e João Doria (4%). Em um cenário sem Lula, aquele em que Bolsonaro e Maria dividem a liderança com 15%, Huck sobe para o terceiro lugar, com 8%, embolado com Alckmin (7%) e Ciro Gomes, do PDT, (7%).

Como a candidatura de Lula ainda depende do julgamento do recurso que tramita no Tribunal Federal da 4ª Região (TRF4), é correto legítimo concluir que, a um ano do segundo turno, o quadro está aberto e é propício aos surgimento de novos atores. A possibilidade de segundo turno entre Lula e Bolsonaro alarma parte do empresariado e dos eleitores de centro, que buscam desesperadamente uma terceira via.

Os resultados do Ibope são coerentes. Lula e Bolsonaro estão em campanha aberta e têm militantes em campo, batendo tambor. Marina recém saiu de um período de silêncio, mas ainda se move com discrição. Atrapalhado com a derrocada de Aécio Neves, o PSDB não consegue se colocar claramente no jogo.