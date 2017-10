Duas liminares expedidas nesta sexta-feira (20) pela 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determinam a suspensão das demissões na Fundação Piratini e na Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). As decisões são válidas para trabalhadores concursados contratados sob regime CLT que estão há mais de três anos nessas instituições.

O processo válido para a Fundação Piratini foi provocado pelos sindicatos dos Jornalistas, dos Trabalhadores de Empresas de Rádio e Televisão e dos Engenheiros. Na liminar, assinada pelo juiz João Batista Sieczkowski Martins Viana, o magistrado acolhe os argumentos dos autores da ação e aponta súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Conforme o advogado do sindicato dos Jornalistas, Antônio Carlos Porto Junior, o documento do TST proíbe demissões de empregados que cumpriram três anos de estágio probatório em fundações mantidas pelo Estado. Segundo ele, seria vetado também o aviso prévio.

No dia 10 de outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes deferiu liminar que suspendia imediatamente as decisões judiciais que determinavam a necessidade de negociação coletiva prévia para concluir o processo de extinção de seis fundações públicas, da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) e da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas (Corag), aprovadas no fim do ano passado em votações na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador José Ivo Sartori.