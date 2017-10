Tenho a sensação de que, da minha tribo, sou a única que perdeu pela segunda vez o show de Paul McCartney. Na sexta-feira, quando a maioria dos meus amigos postava no Facebook a foto do ingresso para a noite histórica no Beira-Rio, eu me ocupava de assuntos comezinhos, como o futuro de Aécio Neves e a greve dos professores. No sábado, a sensação foi reforçada pela avalanche de posts no Facebook. Quase todos os meus amigos foram ao Beira-Rio. Para não parecer a ET de Varginha, não comentei com ninguém o quanto me parece estranho ouvir de amigos que chorariam se encontrassem o ídolo. Não falei que acho bizarro acampar por três dias na frente do Beira-Rio para um show em que todos os que pagaram ingresso entrariam de qualquer forma, coisa que tenho dificuldade de compreender porque seria incapaz de fazer um sacrifício desses por quem quer que seja.

Antes que comecem a chover pedras e insultos pela minha insensibilidade, vou contar: eu não amava os Beatles nem os Rolling Stones... porque não os conhecia. Tendo nascido em uma aldeia longe da civilização, minha cultura musical na infância e adolescência era qualquer coisa próxima do zero. Meu pai ouvia a Rádio Guaíba para saber das notícias. À noite, sintonizava na Radio Nacional para ouvir música sertaneja. Não essas cantores esganiçados que nos fazem sentir vontade de pedir para descer do táxi ou do Uber quando o motorista não pergunta o que queremos ouvir, mas o velho sertanejo de Tião Carrero e Pardinho, de Pedro Bento e Zé da Estrada, de Cascatinha e Inhana.

Foi na primeira série do ginásio, com 10 anos, que ouvi falar pela primeira vez em Beatles e Rolling Stones. E foi na aula de religião, acredite quem quiser. Acho que isso explica um pouco por que achei um não debate a discussão do ensino de religião nas escolas. Para falar sobre paz, a freira minha xará que era professora de religião no Ginásio Taperense levou para a sala de aula a história do garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones e foi chamado da América para lutar na guerra do Vietnã. Aquele instrumento que sempre dá a mesma nota “rantantantam” ficou para sempre associado à guerra que eu conhecia pelas notícias do rádio. Os Beatles, à paz. Por isso, Imagine é uma das canções de que mais gosto. Os Beatles fizeram parte da minha adolescência, como na de qualquer pessoa nascida nos anos 1960, mas não aprendi a cantar suas canções. Estava ocupada tentando ganhar a vida e não tinha nem “aparelhos som” para ouvir seus discos.

No dia em que John Lennon foi assassinado em Nova York eu tinha 20 anos. A notícia chegou quando estava na TV Guaíba esperando para ser entrevistada pela Tânia Carvalho como uma das classificadas do Prêmio Habitasul de Revelação Literária. Quase todo mundo chorou como se fosse um parente próximo, menos eu que a essa altura já gostava dos Beatles, mas não tinha intimidade.