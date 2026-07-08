Porto Alegre como plebiscito de todos os dias

Iracema Gãh Té em Sereno Canto. Sereno Canto / Divulgação

Uma cidade não é representada somente por desenvolvimento urbanístico, obras viárias grandiosas, shoppings imponentes, edifícios que desafiam o Plano Diretor e muitas, muitas farmácias. A alma de uma comunidade está escrita também e sobretudo em suas muitas histórias, preservadas na memória e no relato das pessoas que convivem naquele lugar.

Nesta quinta-feira (8), chega gratuitamente ao YouTube o documentário Sereno Canto – Contos dos Cantos da Cidade, nova etapa de um projeto idealizado pelo músico e psicólogo Thiago Ramil. Criada em 2012 em parceria com o também psicólogo Raul Jung, a iniciativa começou com atividades em casas de acolhimento, a fim de contribuir com o sono de crianças atendidas nesses locais. Virou podcast, contação de histórias e canções, deu origem em 2023 a um álbum visual e em 2024 ao belo livro Sereno Canto Histórias e Canções. Neste atual desdobramento, o acalanto artístico quer envolver não apenas os pequenos, mas Porto Alegre inteira.

O excelente filme idealizado por Thiago e dirigido por Lucas Moraes recolhe os depoimentos de um grupo de personagens cuja trajetória conecta-se com a capital gaúcha: Iracema Gãh Té, indígena Kaingang, Mestre Paraquedas, figura histórica do samba e do Carnaval locais, Nina Fola, artista, socióloga e ativista cultural negra, Loua Pacôm Oulaï, imigrante marfinense, artista e contador de histórias, e Eva Schul, bailarina e coreógrafa que é referência nacional em dança contemporânea. Cinco perspectivas singulares da memória urbana, um punhado de narrativas que mostram as múltiplas formas como Porto Alegre é vivida e contada. Esse mergulho no nosso patrimônio imaterial por meio de vozes que costumam ficar à margem dos discursos oficiais é ilustrado por preciosas imagens de arquivo mostrando as mudanças na paisagem da cidade ao longo do tempo.