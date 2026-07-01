O tempo de Gilberto Gil é rei

A atualidade do músico baiano é lembrada em efemérides. Renan Mattos / Agencia RBS

No dia 20 de junho, o cantor Ayrton Montarroyos e o violonista João Camarero encerraram o espetáculo Canções do Brasil, no Instituto Ling, com uma versão arrebatadora de Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil, finalizada pelo carismático vocalista cantando sem microfone e de braços abertos, em feitio de oração. Naquela mesma noite em Porto Alegre, o Auditório Araújo Vianna recebeu o novo show do grupo Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil — respectivamente filho e netos de Gilberto Gil.

A atualidade de Gil é lembrada também por efemérides. O encontro que reuniu o baiano e seus conterrâneos Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia, o projeto Doces Bárbaros completou, na semana passada, 50 anos. A turnê com o quarteto fantástico estreou em 24 de junho de 1976, em São Paulo, e seguiu depois para o Canecão, no Rio de Janeiro — onde o show foi registrado em um álbum duplo homônimo. A passagem pelo Sul, da trupe bárbara rendeu muitas e saborosas páginas de Gilberto Gil – O tempo é o nada que é tudo (Editora Memorabilia, 208 páginas), livro que o jornalista Juarez Fonseca lançou em 26 de junho — dia em que o cantor e compositor chegou aos 84 anos.

O volume reúne dez entrevistas e 30 comentários de shows e discos, publicado pelo repórter e colunista de música em mais de cinco décadas de atividade jornalística — incluindo 35 anos escrevendo nesta Zero Hora. A conversa inicial, na data de 1972, é de quando Gil fez suas primeiras apresentações em Porto Alegre, após dois anos exilado em Londres. A última é de 2025, realizada na época da turnê que marcou a despedida do artista dos grandes palcos. Nos papos com Juarez, o ex-ministro da Cultura fala sobre Tropicália, exílio, inspirações para canções e discos, cobranças da imprensa e do público, e a detenção por 15 dias em uma clínica psiquiátrica depois de ser preso por porte de maconha em Florianópolis — onde a excursão dos Doces Bárbaros passou antes de chegar à capital gaúcha, em outubro de 1976.