Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Sempre atual
Opinião

O tempo de Gilberto Gil é rei

Livro reúne entrevistas e análises feitas pelo jornalista Juarez Fonseca ao longo de mais de 50 anos acompanhando o músico

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS