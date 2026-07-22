Dissipando a névoa

Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

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