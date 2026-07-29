Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Partir e ficar
Opinião

A odisseia perpétua

O mar une e afasta, acolhe e castiga, espelhando o velho dilema humano entre a aventura e o familiar

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