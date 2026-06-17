As estátuas também morrem

O conjunto de obras instaladas por uma cidade é decisivo na expressão da sua personalidade. Jonathan Heckler/ / Agencia RBS

Um amigo em viagem à Lituânia mandou pelo WhatsApp, fotos que clicou de estátuas de Frank Zappa e Leonard Cohen, na capital Vilnius. Não sei se o país báltico possui algum vínculo especial com o genial guitarrista estadunidense, ou o inspirado cancionista e poeta canadense, para além da admiração que qualquer apreciador da música popular de qualidade tem por essa dupla de artistas maiúsculos. Mas a inusitada presença dessas figuras célebres encravadas no cenário de uma cidade tão distante, me levou a refletir sobre a relação que mantemos com pessoas e eventos que decidimos eternizar em esculturas ou monumentos.

Nossos parques, ruas e praças abrigam muitas estátuas belas, e algumas horrorosas (pobre Elis Regina), homenageando tanto personalidades e acontecimentos históricos meritórios quanto personagens e episódios lamentáveis, que deveriam ser retirados de cena. Temos obras públicas consagradas, depredadas, desconhecidas, roubadas e até instagramáveis. Esse conjunto simbólico heterogêneo, desarmônico e contraditório, que desperta ao mesmo tempo orgulho e constrangimento, é decisivo na expressão da personalidade de uma cidade. Porto Alegre, porém, costuma esnobar sua memória, incomodando-se muito pouco com a deterioração do patrimônio público, que cumpre a função de contar sua história e consolidar sua identidade.

Na contramão do oblívio, a exposição Carlos Tenius – Voo Livre, em cartaz no Museu de Arte do Paço, até 10 de julho, recupera a trajetória do talentoso escultor responsável pelos gigantescos Monumento aos Açorianos e Monumento a Castelo Branco — hoje plenamente integrados à paisagem porto-alegrense — mas que sofreram contestações na época de suas instalações, nos anos 1970.

No poético documentário Paris, la belle (1959), de Pierre Prévert, as estátuas de praças da capital francesa parecem chorar com a água da chuva e do orvalho escorrendo de seus olhos de pedra e metal, que contemplam perenemente o triste desfile da existência humana. As Estátuas Também Morrem, alerta o título de outro filme francês, dirigido em 1953 por Chris Marker e Alain Resnais, reflexão sobre como o descaso e o esquecimento matam a alma dos objetos que nos conectam com a arte, o passado, a cultura ou a espiritualidade.