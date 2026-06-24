A sagração do futebol

Lionel Messi presenteou o público com uma apresentação exuberante contra a Áustria. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Envolvido pelo planeta bola desde o início da Copa, tenho acompanhado com entusiasmo partidas entre grandes potências do futebol e pequenos países que despontaram recentemente nesse mapa. Nem sempre consigo assistir de maneira concentrada aos jogos, que aqui no Brasil estão rolando muitas vezes em horário comercial — afinal, é preciso ganhar o pão também.

Mas mesmo quando não estou parado em frente à tela, a Copa acaba entrando no meu campo de visão: no painel do Uber, na vitrina da loja ou acima do balcão do bar, é possível ver aquela maré de figuras que se desloca no tapete verde atrás de uma caprichosa bola.

O futebol visto assim, sem som ou com narração quase inaudível, torna-se ainda mais plástico. Sua beleza visual é potencializada, evidenciando semelhanças com manifestações cênicas, exaltadas por comentaristas diversos. Nelson Rodrigues escreveu que os dribles de Garrincha entortando os soviéticos pareciam um “show de Grande Otelo” e que Pelé, coroado pelo genial cronista como rei, tinha a leveza do divino bailarino russo Vaslav Nijinsky.

Por enquanto, a performance em campo da Seleção Brasileira segue distante da ginga que ensaístas como Gilberto Freyre, José Miguel Wisnik e Luiz Antonio Simas exaltam — está só um pouco melhor do que o samba de inglês do então príncipe Charles ao lado da rainha de bateria Pinah em 1978, no Rio.

Na última segunda-feira, três solistas deram baile no gramado: o francês Mbappé, o norueguês Haaland e o argentino Messi. Na antevéspera de seu aniversário de 39 anos, Lionel Messi presenteou o público com uma apresentação exuberante contra a Áustria, marcando os dois golaços da vitória de sua equipe e tornando-se o maior artilheiro da história da competição.

O camisa 10 argentino chegou a perder um pênalti, batido de forma esquisita, com direito a paradinha desajeitada e chute bisonho pra fora. O mau passo, porém, foi apenas um ensaio torto para o espetáculo virtuoso, mostrado a seguir pelo boleiro — que incluiu um gol com o corta-luz cinematográfico de Almada.

A imprensa esportiva tem se referido à participação de Messi nesta Copa como “O Último Tango”, já que o ídolo está se despedindo dos mundiais. Porém, se o tango é “um pensamento triste que se pode dançar”, segundo afirmava o grande músico argentino Enrique Santos Discépolo, o que craques como Messi fazem é o contrário dessa definição: expressam a alegria de viver em um futebol tão solar e vigoroso como o balé “A Sagração da Primavera”.