Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Escuta lusófona
Opinião

Querer não é crer

No português, até o tropeço sonoro pode abrir passagem para outro modo de amar

Roger Lerina

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