Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

No palco
Opinião

A melhor arte para transformar vida em sonho

O poder do teatro de conjurar sortilégios com sua verdade essencial atravessa o tempo intacto

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS