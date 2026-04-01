O cão e o nada

"El Perro", pintura de Francisco de Goya y Lucientes (1746 – 1828). Francisco de Goya / Museo Del Prado

Podemos intuir o que pensam ou sentem os bichos por expressões, comportamentos, sinais. Mas o que realmente se passa na cabeça deles? Uma das mais impressionantes e enigmáticas obras-primas da arte ocidental é a representação de um cachorro. Não é nem um cão inteiro, apenas sua cabeça. Assinada por Francisco de Goya y Lucientes (1746 – 1828), El Perro é uma enorme pintura vertical que mostra apenas a cabeça de um cachorro em perfil, olhando para o alto, desprovido de corpo, oculto atrás talvez de um terreno em aclive ou submergindo na areia – Charles Yriarte, um especialista no mestre espanhol, chamava o trabalho de Um Cão Lutando Contra a Corrente. Acima da cabeça, ocupando cerca de 80% da tela, apenas um fundo indistinto, formado por manchas em tons de ocre e dourado, como que à espera de outras figuras, algum motivo extra, um ornamento ou paisagem. Não há mais nada, porém.

O Cão é um dos 14 murais conhecidos como Pinturas Negras, expostos atualmente no Museu do Prado, em Madri. Em 1824, nos dois pavimentos da quinta onde morou no fim da vida, nas cercanias da capital espanhola, Goya pintou nas paredes de um par de salas episódios inspirados em relatos bíblicos e na mitologia clássica, cenas e eventos religiosos e populares, alegorias terríveis sobre a condição humana. O desfile de imagens sombrias e até grotescas mergulha o observador em um ambiente malsão, povoado de indefiníveis ameaças e medos primitivos, infectados de feitiçaria e brutalidade, que adensam ainda mais a visão negativa do mundo que o artista cultivou na maturidade – O sono da razão produz monstros, já avisava em uma das gravuras da série Caprichos (1799).