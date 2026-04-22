Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Canção de berço
Opinião

Acalanto

Atravessando gerações, vozes e noites, o gesto de ninar transforma lembrança, ternura e repouso em experiência compartilhada

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