A Lua é dos namorados

Artemis II registrou imagens inéditas da Lua. Nasa / Divulgação

Adorava flanar pelas páginas de enciclopédias quando guri. Tenho viva na memória a vez que topei nessas expedições curiosas com um tema nada incomum, a Lua, mas que se apresentou para mim de uma maneira fascinante, graças à força de uma imagem e uma palavra. Ocupando uma página inteira, uma foto enorme do satélite com legendas indicando alguns de seus locais topográficos – o Mar da Tranquilidade, a Cratera Copernicus, os Montes Taurus. Ao lado, o sonoro vocábulo “Selenologia”, encimando o verbete sobre o estudo da geologia do astro cujo nome é derivado de Selena, a deusa grega da Lua. Ciência, mitologia, poesia.

A Lua encanta a humanidade desde sempre, alimentando mitos e regulando ciclos, inspirando a arte e desafiando o conhecimento. A rainha da noite nunca saiu de moda. A missão da Artemis II, porém, incentivou-nos a olhar para cima de novo com curiosidade e quem sabe algum devaneio. Batizada com o nome de outra divindade mitológica – a deusa grega da caça e da vida selvagem, também associada à Lua –, a nave que percorreu o lado oculto do satélite natural, levando a tripulação ao ponto mais distante do nosso planeta que qualquer ser humano já alcançou, destacou-se no noticiário internacional.

Durante pelo menos uma dezena de dias, as guerras e os desvarios do líder da maior potência planetária, os escândalos da nossa república e a ciclotimia da dupla Grenal disputaram a atenção dos terráqueos com imagens desbundantes do espaço e suas esferas siderais, informações sobre o cotidiano dos astronautas e os objetivos da viagem e até a prosaica cena de um pote de creme de avelã flutuando dentro da cabine.