A Lua é dos namorados

Adorava flanar pelas páginas de enciclopédias quando guri. Tenho viva na memória a vez que topei nessas expedições curiosas com um tema nada incomum, a Lua, mas que se apresentou para mim de uma maneira fascinante, graças à força de uma imagem e uma palavra. Ocupando uma página inteira, uma foto enorme do satélite com legendas indicando alguns de seus locais topográficos – o Mar da Tranquilidade, a Cratera Copernicus, os Montes Taurus. Ao lado, o sonoro vocábulo “Selenologia”, encimando o verbete sobre o estudo da geologia do astro cujo nome é derivado de Selena, a deusa grega da Lua. Ciência, mitologia, poesia.
A Lua encanta a humanidade desde sempre, alimentando mitos e regulando ciclos, inspirando a arte e desafiando o conhecimento. A rainha da noite nunca saiu de moda. A missão da Artemis II, porém, incentivou-nos a olhar para cima de novo com curiosidade e quem sabe algum devaneio. Batizada com o nome de outra divindade mitológica – a deusa grega da caça e da vida selvagem, também associada à Lua –, a nave que percorreu o lado oculto do satélite natural, levando a tripulação ao ponto mais distante do nosso planeta que qualquer ser humano já alcançou, destacou-se no noticiário internacional.
Durante pelo menos uma dezena de dias, as guerras e os desvarios do líder da maior potência planetária, os escândalos da nossa república e a ciclotimia da dupla Grenal disputaram a atenção dos terráqueos com imagens desbundantes do espaço e suas esferas siderais, informações sobre o cotidiano dos astronautas e os objetivos da viagem e até a prosaica cena de um pote de creme de avelã flutuando dentro da cabine.
A corrida espacial é impulso científico, aceleração tecnológica, disputa geopolítica, batalha propagandística. Mas também é um anseio primordial por desbravar o desconhecido, uma irresistível sedução pelo belo, uma vontade irrefreável de tocar as estrelas. A Lua é dos poetas, músicos, pintores, filósofos, cineastas. Até dos fotógrafos de celular que insistem em capturá-la mesmo sabendo que só conseguirão registrar uma bola de luz borrada. "Para que bate o luar na relva?", pergunta-se Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, a respeito do fim da crença infantil em histórias mágicas em um dos poemas de O Guardador de Rebanhos. Lembrando o menino que fui, concordo com aquela canção dos Paralamas do Sucesso ao afirmar que a Lua “merecia a visita não de militares, mas de bailarinos. E de você e eu”.