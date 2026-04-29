A linguagem dos sinais

Para tocar a vida em sociedade, precisamos seguir uma série de orientações, indicações e ordens naturalizadas por nós. PROTEFIX / Divulgação

Faz um bom tempo isso. Visitando minha então cunhada na magnífica Granada, na Andaluzia, deparamos com uma placa na subida da Sierra Nevada: “Peligros diversos”. Talvez por falta de espaço ou preguiça mesmo de enumerar ameaças como avalanches, nevascas, lobos, pés-grandes, o aviso apelava para o alarmismo. Abaixo, um conselho: “Sea prudente”. Para além da comunicação objetiva, vi aquilo como um sinal. (A rigor, era mesmo um sinal, né?) Não é só na turística cadeia montanhosa espanhola que corremos riscos: a existência está cheia de perigos diversos; ser prudente é uma questão de sobrevivência.

Para tocar a vida em sociedade, precisamos seguir uma série de orientações, indicações e ordens naturalizadas por nós, que nem sempre questionamos. “Proibido estacionar”, “seguinte!”, “vire à esquerda”, “lotação esgotada”, “volte sempre” são enunciados autoexplicativos, que em geral obedecemos automaticamente – bovinamente? – porque afinal de contas temos mais com o que nos preocupar no dia a dia.

Não sou diferente de ninguém, mas às vezes encafifo com algumas dessas instruções achando que estão falando direta e exclusivamente comigo, querendo me dar uma dica, pito ou “letrinha”. “Estamos mais ocupados do que o normal”, volta e meia me informa o aplicativo de transporte quando peço um carro, por exemplo. O algoritmo me conhece como ninguém e sabe que não tenho tempo para nada, estou sempre na correria enquanto as horas escorrem. Isso não é mesmo normal, seu Uber.

“Não entendi sua solicitação.” Sei que às vezes não sei me expressar direito, querida chatbot, sou muito travado, não é você, sou eu. Me perdoa?

“Atualize para a versão mais recente.” Desculpa, mas depois de uma certa idade é muito difícil fazer isso, caro sistema operacional, a gente passou a vida inteira acreditando em certos valores e construindo alguma trajetória, não tenho mais saúde para recomeçar tudo do zero.

“Como posso ajudar?” Sério que você quer me auxiliar? Poxa, muito obrigado, mas acho que nem com todos os tipos de pães caseiros aí do balcão você conseguiria.

“Tente novamente mais tarde.” Estou há uma eternidade na frente do computador tentando comprar ingresso para o show e o assistente virtual me irrita lembrando Samuel Beckett e seu excruciante mantra de fracasso: "Tente outra vez. Falhe outra vez. Falhe melhor".