Quero ver John Malkovich

Causou frisson no meio cultural local o anúncio de que John Malkovich vai se apresentar em Porto Alegre. O ator estadunidense estará no palco do Teatro Simões Lopes Neto no dia 3 de abril com o espetáculo The Infamous Ramírez Hoffman, concebido a partir do último capítulo do livro A Literatura Nazista na América, de Roberto Bolaño (1953 – 2003). Em cena, Malkovich lê o texto do escritor chileno, acompanhado da pianista Anastasya Terenkova, do violinista Andrej Bielow e do bandoneonista Fabrizio Colombo, interpretando temas de compositores como Astor Piazzolla, Alfred Schnittke, Antonio Vivaldi, Erik Satie e Max Richter.
Um dos mais cultuados nomes da literatura moderna em língua espanhola, Bolaño alinhava-se aos argentinos Borges e Cortázar no fascínio pelas narrativas que borram gêneros, questionam-se a si próprias e sobretudo embaralham sem pejo pessoas e eventos reais com pura invenção. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras, A Literatura Nazista na América é, nas palavras do autor, "uma antologia vagamente enciclopédica da literatura nazista produzida na América entre 1930 e 2010". Os torpes escritores dessa compilação estranha, porém, são todos fictícios. Os perfis falsos de Bolaño assemelham-se a contos – o escritor queria que o conjunto fosse lido como um romance –, que denunciam a atração da literatura pelo poder e, mais grave, a facilidade com que a arte deixa-se seduzir pelo mal e pela violência.
O tal Ramírez Hoffman é um furtivo e enigmático aspirante a literato chileno que, logo após o golpe de 1973, propõe ações artísticas ultrajantes que incluem tortura e assassinato, testemunhadas por intelectuais e militares. No recital literário-musical, o protagonista do filme Quero Ser John Malkovich (1999) dá voz ao narrador do texto – o próprio Bolaño –, que a certa altura é convocado a auxiliar na investigação da trajetória sinistra e errática desse personagem ao longo dos anos.
The Infamous Ramírez Hoffman lembra a atualidade dessa obra publicada originalmente em 1996, alertando que, quando a estética se sobrepõe à ética, a arte vira cúmplice da barbárie, e o cinismo chancela o niilismo. O diabólico Hoffman sonhava com “uma literatura escrita por gente alheia à literatura (da mesma forma que a política, tal como estava ocorrendo, e ele se felicitava por isso, devia ser feita por gente alheia à política)”. Quem pensa assim hoje ajuda a chocar o ovo da serpente do neofascismo.