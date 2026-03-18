Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

O resto é pirraça
Opinião

E o Oscar não foi para...

Possuir ou não um troféu é mais circunstância do que atestado de valor incontestável

Roger Lerina

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