A série que tira o esporte do armário

Disponível no Brasil na HBO Max, "Heated Rivarly" mostra o tórrido romance entre dois ambiciosos jogadores de hóquei. HBO Max / Divulgação

Às vésperas de uma nevasca glacial em janeiro, o prefeito de Nova York recomendou aos cidadãos: "Fiquem em casa e leiam Rivalidade Ardente". A indicação do boa-praça Zohran Mamdani foi quase supérflua, pois o rigoroso inverno na América do Norte já vinha sendo aquecido tanto pela leitura do best-seller da escritora canadense Rachel Reid quanto por sua versão audiovisual “caliente”.

Fenômeno instantâneo entre jovens da Geração Z estadunidenses, Rivalidade Ardente logo ganhou admiradores de todas as idades, tornou-se assunto obrigatório de conversas e noticiários, virou sucesso de público e crítica, rendendo artigos analíticos em publicações prestigiosas como The New York Times e The New Yorker.

Disponível no Brasil na HBO Max, a série canadense em seis episódios mostra com longas cenas sexuais quase explícitas – “gráficas”, como se diz atualmente – o tórrido romance entre dois ambiciosos jogadores de hóquei, um canadense e outro russo, que atuam em equipes adversárias e se enfrentam nas quadras. Shane e Ilya disputam títulos e holofotes, enquanto mantêm durante anos um relacionamento secreto.

A homossexualidade ainda é um tabu em boa parte das arenas públicas, sendo particularmente hostilizada em âmbitos como o dos esportes coletivos de homens. É raro assistirmos a um jogador de futebol assumir-se gay. A heteronormatividade masculina parece ser uma regra férrea tacitamente imposta ao mundo do esporte – atravessado muitas vezes também por preconceitos de raça, etnia, religião e nacionalidade.

Peitar a homofobia no campo e na arquibancada foi a ousadia da primeira torcida LGBTQIAPN+ do Brasil entre 1977 e 1983. Criada e liderada pelo dono de uma famosa boate gay de Porto Alegre, a Coligay enfrentou a chacota e a hostilidade de adversários e mesmo colegas tricolores em seu corajoso e animadíssimo estímulo ao Grêmio, tanto em jogos no saudoso Olímpico quanto em outros estádios. Inspirada no livro que o jornalista Léo Gerchmann escreveu sobre a história da torcida purpurinada, uma série sobre a Coligay protagonizada pelo ator Irandhir Santos foi gravada no final do ano passado na capital gaúcha. A série, que será exibida pelo Canal Brasil, ganhará também os cinemas como filme neste ano.

Fico pensando na adaptação da paixão entre dois atletas de Rivalidade Ardente para uma série ambientada em um antagonismo futebolístico igualmente acirrado, tipo o da dupla Grenal. Como reagiriam jogadores, técnicos, dirigentes, torcedores e público em geral?