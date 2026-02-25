Após década de silêncio, Eco ressoa

Umberto Eco faleceu em 2016, aos 84 anos. Sergio Siano / Divulgação

Em seu testamento, Umberto Eco (1932 – 2016) impôs uma "cláusula de silêncio": durante 10 anos após sua morte, não se devia falar sobre sua vida e obra. No último dia 19 de fevereiro, esse interdito incomum prescreveu e podemos enfim recordar um dos mais influentes intelectuais da segunda metade do século 20. Romancista, filósofo, ensaísta, semiólogo, medievalista, bibliófilo e tantos outros notáveis atributos mais, o italiano encarnava na contemporaneidade o ideal do “homem renascentista”, proficiente em diversas disciplinas e norteado por curiosidade investigativa e humanismo irredutível.

Eco ocupa um lugar central na minha formação. Seu Apocalípticos e Integrados, publicado no Brasil em 1991, conjunto de ensaios em que analisa fenômenos da cultura e da mídia de massa sob o olhar da semiótica e de abordagens como a antropologia social, alertava como manifestações como os quadrinhos, o cinema e a música radiofônica acolhem camadas de contraditórios significados.

A despeito do ceticismo e da ironia, Eco sabia render-se aos prazeres da “baixa cultura”, como conta no longo ensaio dedicado ao clássico Casablanca (1942): “Quando todos os arquétipos irrompem sem pudor, atingimos profundezas homéricas. Dois clichês nos fazem rir. Cem clichês nos comovem. Pois pressentimos vagamente que os clichês estão conversando entre si e celebrando um reencontro”.

Mas é no passado que o apetite por conhecimento desse uomo universale tem suas origens: a cultura greco-romana e, em especial, a filosofia, a estética e a história da Idade Média fascinaram desde cedo o piemontês de Alessandria. (Não deve ser por acaso que a localidade natal do intelectual tenha o mesmo nome da cidade egípcia que abrigava a maior biblioteca do mundo antigo.)

Eco inoculou em mim o encanto pelo medievalismo com O Nome da Rosa (1980), uma inventiva mistura de romance policial e especulação teológico-filosófica ambientada em um mosteiro beneditino no começo do século 14. No final do best-seller que vendeu mais de 50 milhões de exemplares, o frei Guilherme de Baskerville – espécie de Sherlock Holmes de batina que ganhou o rosto e o garbo de Sean Connery na versão para o cinema de 1986 – escreve em seu diário, ao pressentir a morte: “Cairei na divindade silenciosa e desabitada onde não há obra nem imagem”.