Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Botando ordem no mundo
Opinião

Detesto fazer listas. Aqui vai uma lista de motivos

Predileções subjetivas são impermanentes e não necessariamente excludentes

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS