Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Apelos estéticos
Opinião

Porto Alegre está enfeiando

Cada vez menos o poder público e a iniciativa privada preocupam-se em dar espaço para o sensível

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS