Roger Lerina

Roger Lerina

Jornalista e crítico de cinema, escreve semanalmente em GZH e Zero Hora. Integra a direção artística do evento Noite dos Museus em Porto Alegre desde 2019. Escreve sobre arte e cultura na Matinal, associação de jornalismo sem fins lucrativos.

Imagens falam
Opinião

Memento

A foto e o filme têm um poder ambíguo de manter e matar o instante, perpetuando-o como espectro

Roger Lerina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS